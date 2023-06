Quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Veja o que diz a inteligência artificial sobre o assunto

Entre os fãs de futebol existe uma discussão que parece nunca ter fim: quem é o melhor jogador de todos os tempos? Essa pergunta foi respondida pela inteligência artificial, em um esforço para acabar com as rivalidades esportivas.

Como se fosse uma competição, a ferramenta ChatGPT criou uma tabela de classificação dos "cinco melhores jogadores de todos os tempos". A lista inclui várias figuras esportivas que se destacaram em torneios atuais ou passados.

5. Johan Cruyff

Johan Cruyff (1974) Foto: Getty

O ChatGPT incluiu no ranking o jogador e treinador holandês devido ao “seu estilo elegante e criativo”.

A Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) nomeou Cruyff como o melhor jogador de futebol europeu em três ocasiões: 1971, 1973 e 1974. Além disso, na Copa do Mundo da Alemanha de 1974, ele foi considerado o melhor jogador, embora sua seleção tenha ficado em segundo lugar.

4. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (@AlNassrFC)

CR7 está na quarta posição, pois sua habilidade com a bola é inegável. De fato, a IA reconhece que é um “jogador que deixou uma marca significativa no futebol moderno. Com uma habilidade excepcional e uma impressionante capacidade de marcar gols”.

Cristiano Ronaldo ganhou o Prêmio FIFA Ballon d'Or, o Prêmio UEFA, a Liga dos Campeões, entre muitos outros.

3. Leonel Messi

Lionel Messi (Lintao Zhang/Getty Images)

O terceiro melhor jogador de futebol é Messi, segundo a Inteligência Artificial. O argentino de 36 anos é uma das figuras mais importantes da atualidade, pois tem ganho múltiplos reconhecimentos, tais como o Prêmio Balão de Ouro (sete vezes), o Prêmio UEFA para o Melhor Jogador na Europa, o Prêmio La Liga para o Melhor Atacante, o Campeonato Mundial Qatar 2022 e mais.

2. Maradona

Diego Maradona (Getty)

O argentino é considerado o segundo melhor jogador da história, de acordo com o ChatGPT. Isso se deve ao seu talento inato no futebol. Entre as suas conquistas estão: Melhor Jogador do Mundial em 1986, Jogador do Século da FIFA, Liga dos Campeões da UEFA, Prêmios Globe Soccer e mais.

1. Pelé é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos

ARCHIVO - Pelé es alzado en hombros tras conquistar con la selección de Brasil la Copa del Mundo en el Mundial de 1970, en Ciudad de México (AP Foto, archivo) AP (AP)

O jogador Pelé é quem leva o primeiro lugar no ranking do ChatGPT, pois é considerado como “o melhor jogador de futebol de todos os tempos”. O ex-atacante brasileiro ganhou três Copas do Mundo com a seleção brasileira e marcou mais de 1.000 gols ao longo de sua carreira.

É importante mencionar que a inteligência artificial não possui critério próprio, portanto, esta resposta foi elaborada com base na análise de dados de milhões de usuários.

