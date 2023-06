Os signos que reagem péssimo ao “não” no amor

Nem sempre as pessoas que se relacionam concordam em tudo e é mais do que normal receber um “não”. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ter dificuldade para lidar com esse tipo de situação.

Confira quais são:

Áries

O ariano simplesmente não quer receber um “não” para nada, especialmente quando se trata de amor. Ao receber uma negativa para algo romântico, ele pode se tornar mais insistente ou deixa dolorosas reações impulsivas tomarem conta do seu comportamento.

Touro

O taurino é um dos signos mais teimosos e não recebe bem uma negativa no amor. Ele quer realizar seus desejos e pode ficar muito estressado quando precisa lidar com algo que não terminará como ele sonhou. Ele não aceitará tudo sem tomar algum tipo de atitude.

Câncer

O canceriano pode lidar com as negativas da vida sem tanto problema, mas no amor isso se torna mais difícil. Esse signo acredita que tudo seja possível e nem sempre tem limites claros sobre o que depende dele ou não. A preocupação tomará conta e pode se expandir para muitas outras questões!

Virgem

O virginiano tem uma opinião forte e nem sempre aceita bem que discordem dele, especialmente se isso vier do seu parceiro. Ele pensa muito e logo pode entrar em conflitos que até fogem do assunto. Gestos que o impedem de realizar algo desejado se tornam logo maiores preocupações.

