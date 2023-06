IA cria esculturas que parecem estar vivas

Essas incríveis e artísticas imagens foram criadas pelo artista digital Anthony Maggio, que usa tecnologia de Inteligência Artificial para desenvolver esses gráficos que parecem esculturas e relevos de ficção científica ou fantasia e que têm sido vitalizados nas redes sociais durante as últimas semanas.

Um mundo mágico

As obras criadas com a ajuda do gerador de arte MidjourneyIA parecem esculturas e relevos de ficção científica ou fantasia; além disso, possuem um alto nível de detalhe e vestem trajes imaginativos que lembram um mundo mágico. Na verdade, Maggio afirmou que se inspirou em artistas e outros escultores capazes de tomar o fantástico e torná-lo real.

33 mil

Anthony Maggio tem seguidores no Instagram.