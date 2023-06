Estas são os perfumes femininos nacionais MAIS ELOGIADOS pelos homens

Se você passou o último dia dos namorados solteira, mas pretende passar o do ano que vem ao lado de alguém, uma das táticas para a conquista está no perfume.

Um aroma potente e agradável pode chamar a atenção dos homens e te render diversos elogios. Quem sabe esse elogio não possa vir daquela pessoa que você quer tanto receber um convite para sair?

Por isso, para te auxiliar nessa missão, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’ listou seus perfumes femininos mais elogiados pelos homens. Quem sabe algum deles pode te ajudar? Confira!

Floratta Red Blossom O Boticário

As notas de topo são Maçã, Frutas Vermelhas, Pera e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Violeta e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Sândalo e Cashmeran.

Ilía Secreto - Natura

Possui notas de topo em Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. No coração leva Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale. e no fundo Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Diva Esplêndida Eudora

Calda, Cereja, Mandarina, Pimenta de Szechuan, Bergamota e Lima-da-Pérsia são as notas de topo. Gardênia, Tuberosa, Ylang Ylang de Madagascar, Jasmim Sambac e Íris negra são as notas de coração e Baunilha, Sândalo, Cumarina, Patchouli, Cashmeran, Jacarandá e Musgo as de fundo.

Scapin 245 - O.U.i

Suas notas são Frésia e Bergamota; Jasmim Sambac e Gardênia e Fava Tonka e Madeira de Âmbar.

Poison Girl - Dior

As notas de topo são Laranja Amarga e Limão. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Fava Tonka, Bálsamo-de-Tolu, Sândalo, Cashmeran e Heliotrópio.

