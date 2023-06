Relacionamento: Siga estes 5 passos e tenha uma relação de sucesso

Manter um relacionamento amoroso sólido e saudável pode ser um grande desafio para diversos casais, embora seja algo completamente possível. Diversas pessoas podem associar um compromisso amoroso de sucesso como os de conto de fadas, ainda que seja uma inverdade.

Relacionamentos bem sucedidos contam com uma dinâmica realista, mas cheios de respeito, afeto, responsabilidade afetiva e amor. Ainda que as experiências sejam individuais e não haja uma forma exclusiva de conduzir uma relação amorosa, existem alguns padrões impulsionadores de uma melhora significativa.

Leve em consideração que a mudança deve partir dos dois lados. Ambos precisam querer mudar e, assim, construir juntos uma conexão sólida e consistente. Neste artigo, você poderá consultar algumas dicas.

Leia mais:

Siga estes 5 passos e tenha uma relação de sucesso

Em um artigo publicado no portal Psychology Today, o terapeuta Steven Stosny descreveu algumas de suas principais dicas para melhorar os relacionamentos, baseado em seus anos de experiência à frente de terapia de casais.

“Quase quatro décadas de trabalho com casais altamente angustiados me ensinaram muito sobre as sombras dos relacionamentos. Mais importante, me ensinaram sobre a luz. Enquanto meus casais atolados em dor crônica e ressentimento trabalham em direção à luz, eles revelaram alguns segredos”, escreveu.

Abaixo você confere cinco de suas lições valiosas para melhorar o relacionamento: