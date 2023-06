A sedução pode estar na personalidade de muitos signos do zodíaco. No entanto, alguns deles não conseguem se desfazer dela, não importa se possuem a intenção ou não de usá-la a seu favor.

Confira os signos que sempre assumem o lado sedutor:

Áries

O ariano não pode deixar seu lado sedutor de lado, pois está em sua personalidade ter uma postura corajosa e que demonstra que pode qualquer coisa. Com sua segurança ele não tem medo de chamar a atenção e está sempre aberto a novas experiencias, o que logo entusiasma quem quer alguém protetor e mente aberta.

Leão

O leonino é um dos signos mais preocupados com marcar os outros com sua boa presença, o que acaba se tornando bem sedutor. Mesmo assim, ele não se revela por completo e sempre deixa mistérios no ar, o que entrega um ar de alguém que rouba olhares e curiosidade, pois é interessante de se descobrir. Ele rouba mesmo a atenção, seja por querer ou até sem intenção!

Sagitário

O sagitariano tem uma personalidade livre e que simpatiza facilmente, pois pode encantar as pessoas mais diferentes apenas por ouvir suas histórias com atenção e também falar de si. A conexão sedutora parte logo da mente aberta e energia expansiva, mas também pode estar em seu desejo de se divertir e levar todos a fazerem o mesmo.

