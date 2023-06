Carolina Herrera indica este tom de batom e esmalte para mulheres de mais idade ficarem elegantes

Carolina Herrera é uma referência da moda em qualquer lugar. A empresária venezuelana, de 84 anos de idade, tem definido tendências com cada um dos seus conselhos de elegância direcionados a homens e mulheres.

Para ninguém é segredo que a estilista é uma experta na hora de "vestir bem", por isso, muitas pessoas aplicam seus conselhos sem hesitar. Não importa a idade, Carolina Herrera ensina o que você deve e não deve fazer para se destacar com perfeição.

Carolina Herrera: las 5 recomendaciones a mujeres para verse elegante en todo momento (Larry Busacca/Foto: Getty Images)

Agora, a empresária revela seus segredos mais bem guardados para mulheres acima de 60 anos.

Qual tom de batom devem usar mulheres mais velhas?

Para parecer bonita não é necessário ser uma mulher jovem, as mulheres com 60 anos também podem fazê-lo. Basta seguir recomendações de acordo com a sua idade. De acordo com Carolina Herrera, os tons de framboesa favorecem este grupo. A razão é que eles dão cor ao rosto, o que faz as mulheres parecerem mais saudáveis e rejuvenescidas.

Labial Rojo Unsplash: Anastasia (Unsplash: Anastasia)

Ao contrário dos tons escuros (roxo, café ou preto), os tons avermelhados são sinônimos de vitalidade. Além disso, o tom de batom que você usará projetará sua personalidade. No caso do vermelho, fará você parecer mais confiante, o rosado simboliza inocência e doçura, enquanto que a cor nude é sinônimo de calma, tranquilidade e equilíbrio.

Leia mais:

Qual tom de unhas favorece as mulheres mais velhas?

O cuidado das unhas é um aspecto fundamental da imagem de uma pessoa se quiser parecer mais arrumada. Além disso, tendo em conta que nas mãos é visível o passar dos anos, Carolina Herrera recomenda levar uma manicure natural: esmalte transparente.

Las tendencias que arrasarán el 2023 en uñas: color y diseño

Aplicar uma camada desta cor nas unhas vai trazer luminosidade. Além disso, juntamente com uma boa limagem e corte das unhas (clássico) fará com que a mulher pareça mais jovem.

Leia também: