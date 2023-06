6 perfumes masculinos bem elogiados para você adicionar à coleção Imagem: In The Box Perfumes

Se você está buscando um perfume com um aroma agradável e muito bem elogiado, mas não está afim de gastar muito, as melhores opções são os famosos perfumes inspirados ou contratipos.

Como o nome explica, estes aromas são feitos com base em outros famosos importados, contudo, costumam possuir um valor bem mais em conta.

Confira a seguir 6 perfumes masculinos elogiados e agradáveis. A lista foi elaborada pelo youtuber João Barbosa do canal ‘Cheiro Novo’.

Lord Town - In The Box

Lançado em 2019, esse aroma é bem adocicado, sendo ideal para utilizar durante à noite, principalmente em climas mais frios. Esse aroma é contratipo de Layton, que pertence à ‘Parfums de Marly’, marca de perfumes de nicho.

As notas de topo são Maçã, Lavanda, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Cardamomo, Madeira Guaiac, Sândalo, Pimenta e Patchouli.

Lussac - Thera Cosméticos

Para quem prefere um perfume mais refrescante e ideal para o uso diário, esta é a fragrância mais indicada. Lusscac é inspirado em Allure Homme Édition Blanche, de Chanel. Possui a nota de limão em destaque.

As notas de topo são Limão Siciliano, Bergamota Siciliana, Pimenta Rosa e Lavanda. As notas de coração são Vetiver do Haiti, Gengibre, Âmbar e Cardamomo e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar Branco, Sândalo e Fava Tonka.

Ultramale - Jean Paul Gaultier

Outro perfume adocicado, que se assemelha ao aroma de chiclete. Exatamente por isso também se torna exclusivo para utilizar em noites mais frias. Segundo o youtuber, seu aroma é bem jovial.

No topo leva notas de Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. Já no coração possui Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia e é completado com as notas de fundo de Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli e Cedro.

Light Blue - Dolce & Gabbana

Clássico dos clássicos, essa fragrância de 2001 nunca sai de moda. Mas fique atento: a indicação do youtuber é para a fragrância feminina.

Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula são as notas de topo, seguidas Bambú, Jasmim e Rosa Branca no coração e Cedro, Almíscar e Âmbar no fundo.

1 Million - Paco Rabanne

Outro perfume clássico, contudo com um aroma que é considerado por muitos homens como ‘batido’. Porém, se você não se importado em utilizar uma fragrância bem conhecida, essa deve estar em sua coleção.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Like A Boss - Nuancielo

Para João Barbosa, o perfume mais elogiado de todos os tempos é Bleu de Chanel. Para quem quer gastar pouco, uma opção mais acessível é o inspirado Like A Boss, de Nuancielo.

No topo leva Limão Verdadeiro ou Siciliano, Hortelã, Pimenta Rosa e Toranja. No coração Gengibre, Iso e Super, Noz-moscada e Jasmim e no fundo Ládano, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Vetiver, Incenso, Cedro e Almíscar Branco.

