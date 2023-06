Perfumes O Boticário IDÊNTICOS a importados

A marca O Boticário é, sem dúvidas, uma das mais famosas quando se pensa em perfume nacional.

Com inúmeras linhas de fragrâncias femininas e masculinas e milhares de opções originais, a marca ser destaca no quesito qualidade.

Contudo, entendendo o sucesso dos perfumes importados, que são muito cobiçados pelo público brasileiro, a empresa não fica para traz e se inspira nos mais famosos para criar aromas aromas com notas próximas.

Confira a seguir 3 perfumes femininos de O Boticário idênticos a perfumes importados caros, segundo a youtuber Luma Servio.

Coffe Woman Seduction

Um perfume bem adocicado, ideal para mulheres ‘formiguinhas’ e que amam fragrâncias neste estilo. Para se tornar agradável, esta fragrância deve ser utilizada à noite, principalmente durante o inverno. Sua inspiração é o clássico Fantasy, de Britney Spears.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos PERFEITOS para você usar e abusar durante o inverno

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

Floratta Blue

Outro perfume de uma das linhas mais famosas da marca, Floratta Blue possui um aroma cítrico, aquático e floral, ideal para os dias quentes de verão. Seu cheiro é bem próximo ao CK be, de Calvin Klein.

Suas notas são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa no topo, Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga no coração e Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver no fundo.

Inesquecivel Primavera de Amor

Um perfume um pouco mais difícil de ser encontrado, mas que tem um aroma bem próximo ao elegante Insolence, de Guerlain.

Bergamota, Notas Verdes, Mandarina e Frésia são as notas de topo, seguidas por Íris, Lírio-do-Vale, Rosa Damascena e Jasmim no coração e Framboesa, Sândalo, Almíscar e Âmbar no fundo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes masculinos QUE NUNCA SAEM DE MODA e que você deve ter na coleção

⋅ 4 perfumes masculinos baratos, inspirados e que se encaixam muito bem em temperaturas frias

⋅ Perfumes femininos clássicos MAIS ELOGIADOS