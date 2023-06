Os melhores e mais vendidos perfumes femininos da Hinode

A Hinode é uma das marcas de perfumes nacionais que mais se destacam nos últimos anos. E como “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”, a empresa aumenta cada vez mais seu repertório de fragrâncias disponíveis.

Se você está na dúvida entre quais aromas adquirir, confira a seguir as dicas da youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, com os melhores e mais vendidos perfumes da Hinode.

Ella Radiance

Radiance pertence à linha ‘Ella’, uma das mais acessíveis da marca. Seu aroma é floral e adocicado, sendo a escolha mais elegante para dias quentes, pois é uma fragrância refrescante.

As notas de topo são Champaca e Violeta. As notas de coração são Orquídea, Rosa e Ameixa e as notas de fundo são Pau-Rosa, Almíscar, Amora e Baunilha.

Inebriante For Her

Recentemente lançado, essa fragrância se destaca pelo aroma de frutas vermelhas, que se mistura às notas florais. Devido à potência, combina mais com o uso noturno.

No topo leva notas de Frutas Vermelhas, Pêssego e Pera. Já no coração possui Jasmim, Flor de Laranjeira e Elemi e as notas de fundo Baunilha, Pralinê e Patchouli.

Venyx L’or

Para mulheres que gostam de perfumes menos ‘menininha’ e mais ‘mulherão’, seu aroma é similar ao clássico importado Coco Mademoiselle, de Chanel.

Folhas de Violeta é a nota de topo, seguida por Jasmim Sambac e Rosa nas notas de coração e Patchouli, Almíscar e Notas Amadeiradas no fundo.

Grace Midnight

Considerada a fragrância mais famosa da marca, Grace Midnight é o clássico perfume com aroma de baunilha que toda mulher deve colocar em sua coleção.

As notas de topo são Framboesa, Tangerina e Maçã. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Sândalo.

