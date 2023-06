O que o astronauta da NASA está cultivando no espaço e para que? Saiba mais sobre a pesquisa agrícola desenvolvida na Estação Especial Internacional

Quando tiver concluído essa missão, o astronauta Frank Rubio terá ficado no espaço por um ano inteiro, depois que a nave enviada pela Rússia para resgatá-lo e dois cosmonautas se avariou. Enquanto isso, o astronauta americano de origem salvadorenha continuará realizando seus experimentos... incluindo o cultivo de frutos.

Francisco Carlos Rubio, nascido em Los Angeles, Califórnia, em 1975, é filho de imigrantes salvadorenhos. Cirurgião, piloto de helicóptero e astronauta, viajou a partir do Cazaquistão até a Estação Espacial Internacional em setembro do ano passado junto com os russos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin.

Frank Rubio na Estação Espacial Internacional Astronauta de origem salvadorenha da NASA

Seriam seis meses de trabalho para Rubio e seus companheiros no laboratório em órbita. Mas aconteceu o impensável. A nave Soyuz MS-23, enviada em fevereiro para buscá-los, sofreu avarias: agora será somente setembro de 2023 o seu mês de retorno à Terra.

“No final, esta é a missão que temos e eu sabia que tinha que ser completada”, contou recentemente em uma videoconferência. “Mesmo que sejam seis meses ou 12 meses, a prioridade é seguir em frente com a missão para a equipe da NASA”.

Uma das missões de Frank Rubio na Estação Espacial Internacional foi cultivar tomates

Parte da missão do astronauta foi cultivar tomates na Estação Espacial Internacional. Mas para quê? Qual foi o resultado?

De acordo com a NASA, a cultura de tomates pertence ao estudo de botânica espacial XROOTS. “Os tomates foram cultivados sem solo”, diz a agência aeroespacial norte-americana, “usando técnicas de nutrição hidropônica e aeropônica”.

Nele, não só Rubio trabalhou, mas também os outros tripulantes atuais da Estação Espacial Internacional.

Seu objetivo é “demonstrar métodos agrícolas espaciais para manter as tripulações em vôos espaciais de longa duração em locais distantes da Terra, onde missões de reabastecimento tornam-se impossíveis”.

Isso significa que, em algum momento, pensando em missões para a Lua ou Marte, haverá a possibilidad de cultivar tomates e outros legumes para alimentar os astronautas.

E isso terá a ver, em boa parte, com o trabalho do astronauta de origem salvadorenho Frank Rubio.