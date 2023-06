Este é o vírus super PERIGOSO que pode afetar seu celular e registrar TUDO sobre você

Há muitos vírus que afetam qualquer tipo de smartphone, mas muito poucos podem preocupar o país mais populoso do mundo. É o caso do troyano Daam, que levou o governo da Índia a emitir um alerta digital para seus cidadãos.

Sim, a Índia é o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China em 2023, com 1.428 milhões de pessoas, de acordo com as estimativas da ONU. Mas isso é outra história.

O vírus Daam é um malware descoberto em 2021 que pode afetar qualquer smartphone Android. O pior de tudo não é o seu alcance, que é enorme, mas sim que as agências de cibersegurança desconhecem a seu origem.

O que o vírus Daam pode fazer no seu celular?

Este é o novo vírus super PERIGOSO que pode afetar seu celular e registrar TUDO sobre você Foto ilustrativa

Como explica Wired, Daam é uma rede de bots que infecta aplicativos de terceiros. “Ele pode se esconder em qualquer aplicativo de procedência duvidosa”, diz o portal especializado.

O que este vírus pode fazer?

Registro de cada tecla pressionada ;

; Gravação de chamadas nas redes sociais;

nas redes sociais; A gravação do histórico dos navegadores ;

; Registro de chamadas e mensagens ;

; Capturas de tela em determinadas ações do telefone inteligente;

em determinadas ações do telefone inteligente; Alteração de configurações básicas do smartphone ;

; E o criptografia de dados sem o consentimento do usuário.

"Daam usa todos os dispositivos infectados como seu próprio exército para fins particulares", diz Wired, "como aumentar o tráfego de algum site, saturar um serviço virtual como um ataque ou baixar algum aplicativo que injete publicidade no telefone".

As recomendações do governo da Índia em sua alerta de segurança

Quando o governo da Índia emitiu suas avaliações de segurança, ao descobrir o vírus em 2021, explicou que era importante limitar as fontes de download às lojas de aplicativos oficiais.

Ele também recomendou verificar os detalhes do apliativo, o número de downloads e as opiniões dos usuários.

Outra das sugestões do governo indiano era instalar atualizações e patches do Android quando estiverem disponíveis e não navegar por sites que não sejam confiáveis.