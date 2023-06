Como usar tênis sem perder a elegância? Veja os looks casuais que mais combinam

Para a estilista venezuelana Carolina Herrera, o uso de tênis por mulheres acima dos 30 anos “é horrível”. Ela afirma que se perde a elegância e o glamour, e que são sapatos apenas para jovens.

“Eu não ando de tênis, eu ando de sapatos sem salto. Parece estranho, como aquelas pessoas que vão para o ginásio e colocam calças e, de repente, saem com elas. Parece horrível! Tudo tem o seu momento”, explica.

No entanto, esse tipo de calçado se tornou peça importante no estilo casual. Apesar de não serem formais, normalmente são usados com jeans.

Quebrando a regra de Carolina Herrera, nos dias de hoje os tênis costumam ser utilizados com saias e vestidos e o look se tornou um sucesso, pois até celebridades e grandes modelos os usam constantemente.

Contudo, usar tênis com uma combinação formal requer um grande conhecimento de estilo, pois, sendo considerado calçado muito casual, é provável que ele tire a harmonia do visual.

Existem maneiras de combiná-los para que não se perca a elegância e o glamour ao apostar neles. Confira a seguir as melhores ideias.

Tênis com jeans

É um dos conjuntos mais comuns e uma mulher fica ótima combinando uma calça jeans azul com um novo par de tênis brancos.

Tênis com vestido casual

Um vestido midi pode parecer casual e ótimo se você combiná-lo com tênis simples, um look ideal para qualquer ocasião. Adicione óculos de sol grandes e uma bolsa chamativa para completar o visual.

Tênis com calças de couro

Nada parece mais elegante e com estilo do que combinar calças de couro e um casaco com um par de tênis frescos para o inverno.

Tênis com terno

Para dar um toque sofisticado, estilize seus tênis com peças estruturadas para o escritório, como um blazer extra grande e calças casuais.

