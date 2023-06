Carolina Herrera revela motivo que a faz ‘odiar’ influenciadoras

Roupa, acessórios e atitudes, Carolina Herrera é muito exigente quando se trata de elegância. Suas regras de estilo, deram a volta ao mundo e, sem dúvida, se tornaram as mais famosas e controversas na indústria da moda.

A venezuelana é sem dúvida uma das mulheres mais elegantes da indústria da moda, o que despertou a curiosidade de famosos e amantes deste mundo para conhecer algumas das regras de estilo que a converteram numa referência de sofisticação.

Com conselhos que incentivam as mulheres a aceitarem a sua idade e abraçá-la de tal forma que algumas peças no seu guarda-roupa deixem de ser usadas a partir dos 30 anos como tênis, as minissaias, os biquínis e ainda deixar o cabelo comprido para trás, optando por um corte bob ou pixie.

A designer de 84 anos não tem medo de expressar sua opinião, e além da roupa, Carolina Herrera atacou o estilo das influenciadoras, comentando que na verdade não há nada que as caracterize, pois tudo o que usam é porque lhes é dado, não por algo próprio.

Carolina Herrera acha que as influenciadoras não têm um estilo próprio?

Não é apenas a roupa que conseguiu irritar Carolina Herrera, pois se para ela algo é pecado, é que as mulheres não tenham um estilo próprio. Lembrando que, para a estilista, além de peças caras, a atitude e o sorriso quando se veste são de extrema importância, pois ela mesma menciona: “Minha melhor vingança sempre foi sorrir como se nunca tivessem me machucado.”

Mas o que incomodou a Carolina Herrera nos influenciadores foi o fato de considerar que o estilo deles é mais imposto do que o que eles são, distorcendo a moda para algo puramente comercial, sem sentido algum.

Carolina Herrera foi taxativa ao falar sobre os influenciadores, comentando: “Para mim, os influenciadores não são o estilo da moda. São o estilo do dinheiro”. Referindo-se ao fato de que eles não têm um estilo próprio, pois usam o que lhes é dado, dependendo do show ao qual comparecem, e para ela, a moda é ter um estilo próprio.

“Essas influenciadoras saem de um show e mudam imediatamente para entrar em outro show, e vão mudando. Eles não têm seu próprio estilo. Eles vestem o que lhes é dado para o show naquele momento” e questiona, “esses supostos influenciadores vão te ajudar a vender suas coleções?”. Comentou Carolina Herrera.

Mas a opinião dela não parou por aí, a designer acrescentou: “Eu pergunto a vocês: Que horas são? E eles me dizem: Por que você está me perguntando? E eu digo: Por que todas essas meninas estão vestidas para a noite? Todas vestidas de tule, como se tivessem uma tiara de brilhantes, outra com um vestido longo... e são dez da manhã. Ótimo. Perfeito”.

Isto está relacionado diretamente com sua opinião sobre transparências, onde comentou que algo deveria ficar à imaginação, pois considera que o pior da moda são as mulheres que saem quase nuas, uma vez que algo misterioso deve ser mantido.