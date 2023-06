‘Assustador’: NASA ilustra aumento dos níveis do mar nas últimas três décadas

Décadas de pesquisa científica coincidem em uma única afirmação: só existe um planeta em que as condições de vida se desenvolvem como as conhecemos. Até que se prove o contrário, devemos cuidar e preservar a Terra. No entanto, isso não é feito e acaba gerando consequências. A NASA revelou isso com um vídeo alarmante, mostrando o surpreendente aumento nos níveis do mar nos últimos 30 anos.

Trata-se de um audiovisual animado em que a NASA ilustra uma espécie de escotilha de um submarino meio submerso em um oceano.

O aumento calculado pela agência espacial americana é global, então, mesmo que o resultado pareça ser apenas alguns centímetros, considere que essas quantidades são capazes de inundar múltiplas populações costeiras.

A conta obtida a partir de décadas de medições começou em 1993. Desde então, os cientistas estimam que os níveis do mar aumentaram cerca de 10 centímetros. 30 anos pode não parecer muito, mas em termos percentuais, comparado com séculos anteriores, é alarmante para a humanidade.

"Os níveis globais do mar estão a aumentar como resultado do aquecimento global causado pelo homem, com taxas recentes sem precedentes nos últimos 2500 anos ou mais", disse a NASA no seu portal oficial dedicado aos temas climáticos.

O aumento dos níveis do mar é um fenômeno preocupante. É o resultado das mudanças climáticas. Refere-se ao aumento na altura média dos oceanos e mares em todo o mundo.

Leia mais:

O principal fator que contribui para o aumento dos níveis do mar é o aquecimento global. À medida que aumentam as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente dióxido de carbono (CO2) proveniente da queima de combustíveis fósseis, ocorre um aquecimento geral do planeta.

Isso, por sua vez, provoca o derretimento dos casquetes de gelo e glaciares nas regiões polares e montanhosas, bem como a expansão térmica da água dos oceanos. Como resultado, a água liberada pelo derretimento e pela expansão térmica contribui para o aumento do nível do mar.