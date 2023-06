Assim é o futuro revelado pelas cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Estamos entrando oficialmente no fim de semana e se você quer conferir qual o futuro revelado pelas cartas do tarot para o seu signo, basta seguir lendo o conteúdo até o final. As mensagens são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hoje a pessoa de Leão se sente mais sentimental do que nunca, o que pode facilmente resultar em um conflito com um amigo, familiar ou até mesmo seu companheiro. As cartas deixam como conselho tirar um tempo para refletir e lembram que não há nada de errado em se desculpar.

Virgem

Se você está pensando em fazer uma viagem, Virgem, as cartas alertam que este é o momento ideal, principalmente porque o amor ou um momento especial podem estar um pouco distantes, até mesmo no exterior.

Quando falamos sobre trabalho e dinheiro, esta fase estará estável em sua vida, o que não quer dizer que pode sair gastando sem pensar.

Libra

Tome cuidado com o ciúmes, Libra, porque ele pode ser traiçoeiro e na verdade acabar virando contra você. Isso serve tanto caso já tenha um parceiro ou se estiver conhecendo alguém.

Por fim, o tarot ressalta que esse não é o momento de fazer novas compras e sair gastando dinheiro sem pensar.

Escorpião

Assim como ressaltado para outros signos, o tarot vem lembrar que nem tudo é trabalho, Escorpião. É importante aproveitar e lembrar que a família e seu parceiro vêm em primeiro lugar e se estiver planejando algo, que seja com eles.

