7 perfumes masculinos IMPORTADOS que todos os homens deveriam conhecer

Na busca por conhecer novos perfumes, muitos homens se deparam com os aromas masculinos.

Contudo, essas fragrâncias geralmente possuem um preço muito elevado, logo, é preciso pensar bem antes de comprar um perfume, pois ele pode não ser o que você procura e se tornar apenas um item esquecido no seu acervo.

Para te ajudar a escolher o perfume masculino importado correto e de boa qualidade, o youtuber Luís Jordão listou as fragrâncias obrigatórias que são tendência em 2023 e que você deveria dar uma chance. Confira!

Joop! Homme Le Parfum - Joop!

A nota de topo é Lavanda. A nota de coração é Íris e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha e Fava Tonka.

Gentleman Eau de Parfum Reserve Privée - Givenchy

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são: Íris e Castanha. As notas de fundo são: Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Terre d’Hermes Eau Givree - Hermès

Cidra é sua nota de topo. Bagas de Zimbro ou Junípero e Pimenta Timur as de coração e Notas Amadeiradas e Notas Minerais estão nas notas de fundo.

Eros Parfum - Versace

As notas de topo são Hortelã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes O Boticário IDÊNTICOS a importados

Armani Code Parfum - Giorgio Armani

Suas notas de topo são Bergamota e Folha de Bergamota, seguido por notas de coração em Íris, Sálvia Esclaréia, Raíz de Orris e Aldeídos e finalizado com notas de fundo de Fava Tonka e Cedro.

Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir Parfum - Narciso Rodriguez

As notas de topo são Cardamomo, Cipreste, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Íris, Almíscar e Camurça e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Vetiver, Couro e Cedro Atlas.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Possui notas de Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre; Coco e Notas Amadeiradas e Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes masculinos QUE NUNCA SAEM DE MODA e que você deve ter na coleção

⋅ Perfumes femininos PERFEITOS para você usar e abusar durante o inverno

⋅ 4 perfumes masculinos baratos, inspirados e que se encaixam muito bem em temperaturas frias