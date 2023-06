Relacionamento: 3 razões razões pelas quais você não consegue se expressar durante uma briga

Diversas pessoas passam pelo problema do “nó na garganta” quando estão em uma briga e acabam sendo prejudicadas pela dificuldade de se expressar. Ainda que estejam certas em seu raciocínio, a pressão acaba bagunçando sua fala, o nervosismo toma conta e você passa a “se odiar” por não ter dito o que era necessário durante a discussão.

Em relacionamentos amorosos, é muito comum que uma das partes se sinta fragilizada e acaba perdendo sua capacidade de se expressar. Depois da briga, acabam refletindo durante o banho sobre as coisas que deveriam ter dito no calor do momento. Você se identifica com algum desses momentos? Caso sim, existe uma resposta do porquê isso acontece.

“Situações como essas são mais comuns do que você pensa. Muitas pessoas lutam para se defender quando chega a hora de ter uma conversa difícil. Vale a pena explorar, no entanto, de onde vem esse complexo em você”, explica a especialista em clínica social, Jourdan Travers, ao portal Psychology Today.

“Pode haver vários motivos, desde tendências de agradar as pessoas até respostas a traumas , informando sua incapacidade de travar uma luta justa. Aqui estão três possibilidades”, complementa.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os possíveis motivos que causam esse bloqueio durante os conflitos.

Leia mais:

3 razões razões pelas quais você não consegue se expressar durante uma briga

Você é propenso a sobrecarga emocional: É possível que haja uma desregularização emocional caso seus olhos comecem a lacrimejar e o coração a bater forte. Você usa a obstrução como uma tática ofensiva: Se abster da resolução do problema e se desligar da discussão pode ser uma atitude passivo-agressiva, a fim de punir o parceiro. Abandonar uma discussão desta forma pode ferir ambas as partes. Você está tendo a mesma luta repetidamente: Existe uma otimização nas brigas, abordando os mesmo assuntos sem entrar em um consenso e explorar a verdadeira raiz do problema.

Caso você se identifique com estes tópicos, é importante buscar auxílio profissional e descobrir de onde vem tais questões, a fim de resolvê-las internamente.