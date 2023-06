Os signos que são percebidos como imãs de problemas

Alguns signos do zodíaco podem ser percebidos pelas outras pessoas como imãs de problemas devido as características chamativas da sua personalidade.

Confira quais são:

Touro

Por bancar suas decisões e não ser convencido facilmente, o taurino pode ser muito apontando como causador de problemas devido a sua teimosia. Muitos tendem a achar que ele afronta os outros sem medo das consequências e que não é bom em equilibrar as coisas com tato diante de conflitos.

Gêmeos

Algumas pessoas costumam apontar o geminiano como indeciso e contraditório por ele não se amarrar sempre as mesmas ideias e mudar de opinião constantemente. Promessas podem levar a conflitos e nem sempre quem espera algo dele fica satisfeito, principalmente quem espera algo mais estruturado e estável.

Escorpião

O lado quase sempre desconfiado e que se previne bastante do escorpiano pode incomodar as pessoas, mas o que causa mais conflito é sua tendencia a não deixar barato os erros cometidos com ele. Esse signo não teme confrontar e diante dos desentendimentos ficará mais “armado” ainda.

Aquário

O aquariano é um signo muito autêntico, mas também direto e franco com suas opiniões. Isso faz com que ele possa desagradar algumas pessoas, que podem até sair ofendidas quando ele mostra sua maneira de fazer as coisas, sem se importar se ele está ou não em um lugar de mais destaque.

Confira mais:

Os signos que ficam mais irresistíveis com a confiança

Os signos do zodíaco que se previnem das mentiras no amor

O que está presente na alma de cada signo do zodíaco

Os signos que sempre encaram paixões potentes

Os signos que podem aumentar o ego para conquistar

Os signos que intuem a mentira com cautela