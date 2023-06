Este é o segredo de Elon Musk para ser mais eficaz no trabalho; é mais simples do que pensa Montagem: Kiko Perozo

Funcionários do Elon Musk dormindo nas instalações da Twitter se tornaram virais no final de 2022, apenas dois meses após a compra da rede social. O magnata sul-africano tem sido acusado desde então de explorar os trabalhadores de algumas de suas empresas, iniciativa que embora seja repudiada por muitos, faz com que o bilionário tenha fortes apoiadores.

E, para atingir tanto êxito no campo profissional, Elon diz que tem um segredo para ser mais produtivo no trabalho, assim como seus funcionários que dedicaram jornadas extensas nos primeiros meses do Twitter. E, mesmo que seja mais simples do que pensa, até Musk teve dificuldade em entender isso.

Dormir. Nada mais do que isso. Um portal chamado O CEO resgata algumas declarações que Elon Musk fez à rede CNBC. Na conversa com a rede norte-americana, ele disse que seu 2022 foi muito noturno. Tinha muitos projetos executando ao mesmo tempo e precisou dedicar mais tempo do que o normal para cada coisa.

A situação quase escapou de suas mãos e por isso ele se arrepende. Hoje, em um cenário mais calmo (se essa palavra existe em seu mundo), ele prioriza dormir pelo menos seis horas por dia para funcionar de forma ótima.

Quantas horas se recomenda dormir?

Dormir bem tem um impacto significativo na produtividade no trabalho. O sono adequado é essencial para o bom funcionamento do corpo e da mente. Aqui estão algumas razões pelas quais um bom sono pode aumentar a produtividade no trabalho.