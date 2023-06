Este é o motivo pelo qual você NUNCA deve conectar sua smart TV através do wi-fi Foto ilustrativa

Adquirir uma Smart TV sempre é um passo importante e isso porque além de pensar no modelo que será escolhido, é necessário imaginar como será feita a sua configuração, principalmente no que diz respeito à conexão empregada.

Pensando na afirmação feita anteriormente, existem alguns fatores concretos que devem ser considerados ao instalar e configurar a nossa Smart TV. Uma vez que isso afetará a dinâmica das nossas sessões de entretenimento até que a tela termine com sua vida útil.

É provável que a casa onde vivemos não tenha sido projetada pensando na existência de infraestruturas de telecomunicações sem fio, por isso existe a forte possibilidade de que a qualidade do Wi-Fi em nossa própria casa não seja a melhor.

Por que usar internet a cabo e não wi-fi na hora de instalar e usar uma smart tv?

Primeiro de tudo, devemos ter claro para que vamos usar a tela. Se a capacidade de conexão à internet é algo acessório e não primordial, onde nossos serviços de streaming nunca serão consumidos em resolução 8K e há poucos dispositivos conectados via Wi-Fi ao mesmo tempo em casa, talvez seja recomendável manter-se com a conexão sem fio.

Mas, se tivermos vários dispositivos conectados simultaneamente à rede Wi-Fi, enquanto existirem muitos dispositivos ligados e sincronizados via Bluetooth, é provável que experimentemos problemas de estabilidade ou interrupção.

Em outras palavras, se apenas duas pessoas vivem em casa, com quatro ou cinco dispositivos conectados à Wi-Fi ao mesmo tempo, talvez não seja necessário usar um cabo. Mas no caso contrário, é recomendável conectar-se por meio desse meio físico.

Por que? É simples, conectar uma Smart TV por cabo oferece uma conexão mais estável, rápida e segura do que o wi-fi, o que melhora a qualidade da imagem e do som, e evita os cortes ou as interferências.

Se usarmos para jogos, a latência é muito menor, o que garante sessões com respostas quase em tempo real.