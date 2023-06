As revelações desta quinta-feira (22) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Estamos quase chegando ao fim de semana e até o próximo domingo (25) muita coisa pode acontecer. E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações e mensagens das cartas do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É melhor se preparar, Sagitário, pois você deve receber uma notícia ruim que terá forte impacto em sua vida. Além disso, mudanças também se aproximam de sua vida quando falamos no campo profissional e financeiro. Lembre-se que as fases ruins não são eternas.

Capricórnio

A vida da pessoa de Capricórnio se mantém estável neste novo dia, o que pode ser um aspecto positivo se observado da melhor forma. O que sim deve ser bastante intenso é o campo profissional, que estará carregado de tarefas.

+ Aproveite a oportunidade para incluor mais alguns conteúdos em sua lista de leitura:

Aquário

Resultados positivos se aproximam da vida profissional da pessoa de Aquário, o que além de melhorar a relação com seus pares, também pode fazer com que as oportunidades de crescimento cheguem em sua jornada. Aproveite este ciclo!

Peixes

Você sentirá como sua energia estará em alta nos próximos dias, o que reflete em sua vida de forma geral e também abre oportunidades para fazer coisas simples, como uma viagem de amigos, um almoço, etc.

+ Se gostou do conteúdo, siga lendo mais recomendações de nosso portal: