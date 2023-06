3 perfumes masculinos QUE NUNCA SAEM DE MODA e que você deve ter na coleção

Mesmo com novos perfumes sendo lançados há todo instante, algumas fragrâncias se tornam atemporais.

E por se tornarem famosas, esses perfumes se tornam indicações indispensáveis em qualquer época do ano, com um aroma que nunca vão sair de moda.

Se você está curioso para saber os perfumes masculinos mais indicados e que nunca saem de moda, confira a lista a seguir elaborada por Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’.

Homem Especiarias - Natura

Lançado em 2016, este perfume especiado faz parte da linha de perfumes masculinos mais conhecida da casa Natura. ‘Especiarias’ apresenta um aroma cítrico mesclado com notas amadeiradas, se tornando uma fragrância diferenciada e agradável para o dia-a-dia.

As notas de topo são: Laranja, Mandarina, Bergamota, Limão, Toranja e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são: Pimenta Branca, Pimenta Preta, Gengibre, Noz-moscada, Coentro, Elemi e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli, Benjoim e Almíscar.

Club 6 - Eudora

Club 6 tradicional foi lançado em 2011 e apresentou para o público que gosta de perfumes nacionais um novo tipo de aroma, que tem a sensualidade e notas alcóolicas como destaque.

Hortelã, Toranja e Bergamota são as notas de topo, seguida por Noz-moscada e Flor de Laranjeira no coração e Sândalo, Baunilha, Segredo Eudora® e Musgo de Carvalho no fundo.

Zaad - O Boticário

Outro perfume que possui a linha completa muito bem elogiada é Zaad. A fragrância também é aromática, porém muito mais elegante, sendo a escolha perfeita para quando estiver na dúvida sobre qual aroma utilizar, já que se encaixa bem em qualquer ocasião.

No topo possui Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. Já no coração leva Noz-moscada indonésia, Cravo, Cedro, Orquídea e Patchouli e no fundo Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

