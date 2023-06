Tarot de quarta-feira (21): as mensagens das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - Jen Theodore

Entramos oficialmente na metade da semana e nada melhor do que conferir o que o universo prepara para alguns signos, não é mesmo? Então, é pensando nisso que trouxemos hoje as mensagens das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (21). Vamos lá conferir?

Sagitário

Para Sagitário, as cartas do tarot revelam uma quarta-feira (21) de descobertas, o que te fará repensar algumas decisões do passado. Não tenha medo de se questionar e pensar em tentar algo novo.

Capricórnio

Muita atenção neste novo dia que se inicia, Capricórnio, e isso porque podem surgir conflitos e situações inesperadas devido a que não esteve atento nos últimos tempos. Nem sempre tudo é fácil, mas com paciência e respirando fundo pode ser solucionado.

Aquário

É possível que você perca de vez o contato com um amigo nesta quarta-feira (21) e mais do que se questionar o motivo, é importante entender que algumas relações de fato acabam com o tempo. Siga em frente!

Peixes

Dificuldades podem aparecer em sua vida profissional neste novo dia, Peixes, algo que demandará sumamente sua paciência, porque caso contrário pode surgir um lado seu agressivo que com certeza não vai agradar ninguém. Respire fundo e pense bem antes de agir.

