Perfumes femininos PERFEITOS para você usar e abusar durante o inverno

Com o início do inverno, que começou hoje (21) e se estende até o dia 23 de setembro, muitas roupas, principalmente as mais quentinhas, começam a sair de trás do guarda-roupa e se tornam as peças mais utilizadas no dia-a-dia.

Contudo, para combinar com essa nova estação, é preciso apostar em aromas certos e que se destacam em temperaturas frias.

Por isso, a youtuber ‘Eduarda Torres’ listou os perfumes femininos que ela vai utilizar no inverno e que pode servir como inspiração. Confira!

Biografia Assinatura - Natura

Um perfume abaunilhado e amendonado, perfeito para os dias mais frios do inverno. Pode ser utilizado tanto à noite quando de dia, pois seus acordes florais deixam o aroma agradável.

As notas de topo são Amêndoa, Mandarina e Pera. As notas de coração são Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Priprioca, Patchouli e Almíscar.

La Vie Est Belle Soleil Cristal - Lancôme

Para quem prefere os aromas importados, La Vie Est Belle Soleil Cristal é uma boa escolha. O perfume também tem como destaque a nota de baunilha, porém acompanhada do coco. Sua performance é mais moderada, podendo ser utilizado também no verão.

Suas notas de topo são Mandarina, Pimenta Rosa e Bergamota, com o coração composto por Ylang Ylang, Íris, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo Coco, Baunilha e Patchouli.

Infalível Pour Femme - Primacial

Este é um aroma próprio da marca Primacial, mas que lembra o clássico importado Good Girl. É um perfume mais potente e que chama mais a atenção, por isso deve ser utilizado para eventos noturnos.

Pêssego, Jasmim e Maçã Vermelha são as notas de topo. framboesa, Magnólia, Rosa e Lírio-do-Vale as de corpo e Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Baunilha de fundo.

