“Parece personagem do Minecraft”: Kim Kardashian e o visual militar que todos “odiaram”

A noite de 20 de junho, Kim Kardashian foi uma das convidadas para a apresentação da coleção de estreia de Pharrell Williams como novo diretor criativo da casa de moda Louis Vuitton, após a trágica morte de Virgil Abloh, em 28 de novembro de 2021.

Este ‘debut’ foi sem dúvida um dos maiores na moda, com uma série de celebridades convidadas, e não foi apenas a empresária Kim Kardashian. Também estiveram presentes outros grandes talentos da música, cinema e esporte, como Beyoncé junto a Jay-Z, Rihanna, A$AP Rocky, Naomi Campbell, Anitta, Willow e Jaden Smith, Sebastian Yatra, Jared Leto, Lenny Kravitz, J Balvin, Lewis Hamilton, Maluma, entre outras.

Esta coleção incluiu uma série de estampas de estilo militar com uma variação em grade que adicionava um toque futurista, além disso, optou por usar texturas como lantejoulas e cores cruas como bege, branco, azul, denim e amarelo.

Após apresentar esta coleção, Pharrell Williams fez uma aparição um tanto improvisada para agradecer ao seu impressionante público cheio de estrelas que são bem conhecidas por seu estilo e poder em seus respectivos setores.

O cantor e designer usou um terno com ar militar na cor verde do mesmo estilo que a série de peças que vimos na passarela.

Kim Kardashian divide opiniões com o seu look militar durante o desfile da Louis Vuitton

Kim Kardashian tem uma estreita relação com a moda, e apesar da série de críticas e comentários, a socialite consegue sempre antecipar em tendências através de suas audaciosas peças de roupa que, na maioria das vezes, são de corte futurista.

Foi para assistir à estréia de Pharrell Williams no desfile da Louis Vuitton que Kim Kardashian apostou em um look que desencadeou críticas e dividiu o público, pois enquanto alguns achavam que ela estava mal vestida, outros disseram que estava de acordo com o tema tratado na coleção, pois até o próprio diretor criativo usou uma estampa do mesmo estilo.

Qual foi o pior look de Kim Kardashian?

A dona da SKIMS surpreendeu a todos quando apareceu com leggings, top, um casaco e um sobretudo no desfile de moda, e seu look remetia mais para uma tarde de ginásio do que para um evento ao qual foi convidada.

As críticas explodiram com o estampado militar, formado com pequenos cubos, que foi rapidamente associado ao famoso jogo ‘Minecraft’, cujo design se baseia em personagens feitos por pixels, exatamente igual ao look da empresária.

No Twitter, as pessoas começaram a acusar o seu estilista e até mesmo catalogaram o seu look como o pior que ela já usou, além disso, um dos usuários comentou “Por que ela parece um personagem do Minecraft?”.