Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Câncer em 2023

Em 21 de junho de 2023 o Sol entra em Câncer, um dos mais intuitivos e emocionais do zodíaco. A fase irá durar até 20 de julho de 2023 e pede uma atenção extra com alguns temas que serão mais sensíveis para determinados signos.

Confira os signos que serão mais afetados:

Áries

Seu lado caseiro pode ficar mais ativo e deixá-lo um pouco confuso, principalmente para quem não tem se entendido com o próprio lar. É hora de construir seu espaço confortável e seguro para se sentir melhor, recarregar as baterias e descobrir novas inspirações. Ao lidar com alguns altos e baixos na vida amorosa, é hora de identificar as questões problemáticas para começar a resolver com empatia, tato e paciência.

Libra

As pessoas prestam mais a atenção em você agora, seja parar enxergar os acertos ou erros. É hora de agir de forma honesta, mas também fazer um esforço para se mostrar ao mundo com garra e conseguir alcançar objetivos, principalmente na vida profissional e objetivos. Não se preocupar com o que os outros dizem nem sempre é possível, mas é hora de olhar para a sua imagem e se transformar na melhor versão. Reflexão será a grande aliada dessa fase para processar aprendizagens e verdades.

Capricórnio

Não é fácil identificar os momentos de abrir e fechar o próprio coração, pois isso exige muita sabedoria e autoconhecimento. Tudo o que permeia os relacionamentos ficam mais evidentes. É hora de descobrir o que merece ser nutrido em sua vida ou não. Comece a crescer e abrir caminhos mais profundos que precisam tirá-lo da estagnação. É o momento de viver uma nova vida e uma outra maneira de se relacionar, com os outros, mas principalmente com você mesmo, fazendo aquilo que somente você pode por si mesmo.

