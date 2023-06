Os signos do zodíaco que se previnem das mentiras no amor

Alguns signos do zodíaco são intuitivos quando se trata de pessoas que mentem para conquistar ou no início de um relacionamento.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode até tentar impressionar na conquista, mas ele reconhece muito bem quem está usando sua lábia também e apostando em algumas mentiras. Eles são observadores com as atitudes e percebem quando elas não condizem com as palavras, descobrindo rapidamente a verdade.

Escorpião

O escorpiano gosta de pessoas que tentam impressioná-lo, mas tem uma intuição especial para reconhecer mentiras e promessas que nunca serão cumpridas. Ele não se permite cair em jogos do qual sairá machucado e tenta desvendar rapidamente a verdade por trás da máscara.

Aquário

O aquariano reconhece bem que é autêntico, por isso aqueles que mentem sobre sua personalidade para conquistar, são pegos rápidos por ele. Ele reconhece quem não sustenta opiniões e aquilo que diz ser, o que o faz logo querer se afastar para não perder muito tempo.

Capricórnio

O capricorniano deseja viver a reciprocidade e histórias de amor intensas movimentam suas estruturas, mas ele não deixará que isso aconteça por meio das mentiras. Se sente que algo é suspeito, ele vai até o fim para escarar a verdade e conseguir dar um basta antes que se envolva mais.

