Os 3 signos do zodíaco que mudam o rumo no amor

Alguns signos do zodíaco podem ter o rumo da vida amorosa alterado essa semana e precisam saber como lidar com isso.

Confira quais são:

Capricórnio

Momento de novas compreensões e apoio principalmente para quem está em um relacionamento. Assuntos do passado são superados e as experiencias afetivas são valorizadas de uma nova forma. Com paciência e discrição é possível fazer escolhas sensatas e seguir um caminho que terá grandes evoluções. Não deixe a energia estagnar!

Aquário

Novas declarações e palavras o ajudam a mudar o rumo da vida no amor. É hora de aproveitar os bons momentos e não deixar mais que paranoias ou pontos negativos da sua personalidade afetem: transforma-se com confiança em si mesmo. Tenha cuidado apenas com pessoas ressentidas que podem tentar atrapalhar seu novo caminho.

Peixes

Existe um momento de cura, alívio e renovação que o fará mudar o rumo da vida amorosa. É hora de ouvir a intuição e finalizar ciclos que já não eram positivos. Lembre-se que o otimismo deve estar do seu lado e as mudanças precisam ser vistas com os olhos da verdade, sexto sentido e coragem.

