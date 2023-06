Nicole Kidman ensina como se vestir elegantemente com jeans e camisa aos 56 anos

Nicole Kidman / Carolina Herrera Getty Images: Arturo Holmes / Youtube Carolina Herrera: “Be Your Own Muse - Moda Operandi | Carolina Herrera New York” (Getty Images: Arturo Holmes / Youtube Carolina Herrera: “Be Your Own Muse - Moda Operandi | Carolina Herrera New York”)

20 de junho Nicole Kidman completou 56 anos e seu estilo foi um dos mais aplaudidos, mantendo sempre a elegância em primeiro lugar. A atriz de ‘Moulin Rouge’, ‘Big Little Lies’ e ‘Os Outros’ é um ícone de Hollywood que sabe que a beleza e a simplicidade são os ingredientes obrigatórios para se tornar uma das figuras mais amadas da indústria do entretenimento.

Os vestidos com os quais ela compareceu a diferentes galas, optando por texturas em tendência, penas, lantejoulas e toques femininos, posicionam-na sempre como uma das atrizes melhor vestidas dos eventos, o glamour é sinônimo do seu nome e capta olhares, como na MET Gala 2023, quando se aventurou a usar a mesma peça da sua campanha para Chanel 5 no início dos 2000.

Mas além das passarelas, Nicole Kidman é um referencial de estilo casual, que consegue desafiar elegantemente os conselhos de estilo de Carolina Herrera, mostrando que a sensualidade não se perde com o passar dos anos, e muito menos o estilo, aceitando sua idade sem perder aquele toque divertido, como quando apostou em uma minissaia para a edição “Hollywood Issue” de Vanity Fair e incendiou as redes sociais.

Nicole Kidman ensina a usar jeans com elegância aos 56 anos.

Não é só sobre glamourosos vestidos de gala, Nicole Kidman tem a fórmula para acertar um look casual da forma mais elegante, porque quem disse que os jeans não podem parecer chiques? Embora Carolina Herrera tenha sua própria opinião sobre este estilo em mulheres mais velhas de 40, a atriz de ‘Grace of Monaco’ e ‘Uma Esposa de Mentira’ contradiz a venezuelana.

A atriz nascida em Honolulu, Hawaii, de ascendência australiana, já posou inúmeras vezes com um básico indispensável de todos os guarda-roupas, camisa branca e jeans, e deu uma reviravolta quase um ano atrás, quando Kidman fez parte da lista de convidados do desfile de Alta Costura da Balenciaga em Paris, quando ela apareceu com um look imponente de baggy jeans e um body preto de manga comprida ao qual acrescentou uns óculos futuristas que a rejuvenesceram 20 anos.

Como Nicole Kidman, combine jeans com elegância combinando-os com blusas e camisas de seda, camisas de algodão de manga comprida, e blazers. Para um look mais formal, combine jeans de cintura alta com um blazer e um blusão ou camisa de seda. Para um look mais casual, combine jeans de cintura baixa com uma camiseta de algodão e um blazer.

Combinado com camisa branca e saltos de ponta

Simples e elegantes, Nicole Kidman não precisou de grandes luxos para parecer imponente diante das câmeras, onde usou calças skinny, combinadas com uma camisa branca listrada de mangas quase abotoadas, combinando com saltos baixos de ponta, adicionando aquele toque de formalidade ao look complementado pela parte superior da peça.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

Com o estilo mais Rock'n'Roll

A esposa de Keith Urban posou com um look jovem de jaqueta de couro preto complementado por uma camiseta branca com estampa de tipografia e um jaguar, combinando com uma calça jeans, adicionando o toque desarrumado e chique ao seu conjunto.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

A mistura perfeita para um concerto

Nicole Kidman compareceu a um dos concertos ao ar livre de seu marido Keith Urban, usando uma blusa de corte camponês azul com estampas vermelhas, skinny jeans e o cabelo preso por uma presilha preta.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

Conjuntos combinados

Nicole Kidman posou ao lado de seu marido combinando seus looks com uma jaqueta marrom, camisa cinza, jeans escuros e botas.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

