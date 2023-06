Moda: as leggings não são mais básicas, e esses 5 looks provam isso!

Existem várias maneiras de usar leggings como calças sem que pareçam básicas. A chave é, claro, deixar outras partes da roupa fazerem o trabalho de estilo. Por exemplo, combinar leggings com um blazer oversized podem deixá-las mais elegantes com os sapatos e acessórios certos e menos como se você tivesse acabado de vestir o blazer para parecer profissional.

Com isso em mente, selecionamos peças-chave em cinco looks com leggings que permitirão que você continue usando as amadas calças elásticas neste inverno. Prepare-se: suas leggings estão prestes a ganhar brilho

5 looks para transformar seu visual com legging

Legging e blazer oversized

Combinar leggings com um blazer oversized é a melhor maneira de fazer com que o item casual se torne ultra luxuoso. Nos pés, você pode apostar em tênis ou, se preferir algo mais sofisticado, sapatilhas de bico fino.

Legging e jaqueta de couro

Ver jaquetas de couro com jeans é comum, mas acho que ficam ainda melhores com leggings. E adicionar um par de botas altas ao look? Perfeição. Para dias mais frios, aposte em um moletom por baixo da jaqueta e um lenço para complementar.

Legging com camisa de flanela

Não é só festa junina! A combinação de legging com camisa oversized é um look certeiro. Se você apostar em uma camisa xadrez de tons neutros, garante a sofisticação do visual.

Leggings de couro com botas over knee

Botas acima do joelho deixam qualquer look sensual e estiloso. Além de serem uma combinação legal e sem esforço algum. Complete com uma jaqueta ou blazer para ficar quentinha nos dias frios.

Leggins estribo e mocassim

Já tentou leggings estribo? Eles são divertidos de usar sobre sapatos com salto e tendem a parecer mais elevados do que designs semelhantes na altura do tornozelo. Combine-os com uma blusa assimétrica para estilizar ainda mais e complemente com acessórios.

