Inteligência Artificial desafia os cientistas e mostra como seria estar dentro de um buraco negro

Os buracos negros são os objetos mais misteriosos que o universo possui. Suas características os tornam muito difíceis de serem estudados pelos astrônomos, embora nos últimos anos tenhamos avançado muito no seu conhecimento.

A Inteligência Artificial desafia os especialistas em astronomia, astrofísica e cientistas em geral. Através dos mecanismos de aprendizado automático, um usuário pediu à IA para imaginar como seria estar dentro de um buraco negro.

Embora tudo seja ficção, já que seria impossível sobreviver (segundo o que sabemos até agora) dentro de um destes objetos intergalácticos massivos, o resultado é impressionante para os entusiastas do espaço.

O usuário ‘Artista Artificial’ faz essas representações que causam sensação no TikTok. Para esta em especial, ele coloca a trilha sonora de Interestelar, filme que aborda parte das teorias sobre buracos negros.

Os buracos negros

O conceito de buracos negros explica que são regiões do espaço-tempo com uma gravidade extremamente forte, o que faz com que nada, nem mesmo a luz, possa escapar de sua atração gravitacional.

A formação de um buraco negro ocorre quando uma estrela maciça colapsa sob a sua própria gravidade após esgotar o seu combustível nuclear. Durante o colapso, a matéria é comprimida em um espaço infinitesimalmente pequeno, conhecido como singularidade, cercado por uma região chamada horizonte de eventos, mais conhecido como o ponto de não retorno.

O horizonte de eventos marca o limite além do qual nenhuma partícula ou radiação pode escapar, pois a gravidade do buraco negro é tão intensa que até a luz é sugada para seu interior. Isso explica por que os buracos negros são “negros” e não emitem luz visível.

Buracos negros podem ter diferentes tamanhos e massas. Os ‘estelares’ são formados a partir do colapso de estrelas maciças e têm massas várias vezes maiores que a do Sol. Por outro lado, existem buracos negros supermassivos, que se encontram no centro de muitas galáxias e têm massas equivalentes a milhões ou mesmo bilhões de vezes a massa do nosso Sol.