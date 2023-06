Thundercats voltam com a estética de um filme dos anos 70, graças à Inteligência Artificial

Thundercats é um desenho que marcou gerações inteiras de meninas e meninos. Essas crianças agora são adultos e alguém teve a ideia de usar a inteligência artificial da Midjourney para ver como seria aquela série animada se tivesse sido protagonizada por atores reais naquela época.

Nos últimos meses, vimos a potência dessas plataformas, especialmente da Inteligência Artificial que foi autora dos retratos que veremos hoje, graças ao sistema que tem a capacidade de imaginar composições quase inconcebíveis e que são geradas em apenas alguns segundos.

Mas às vezes também há espaço para a nostalgia e para imaginar produtos que correspondem a outra época, quando a Inteligência Artificial ainda não era realidade, estava em seus primeiros passos.

É assim que agora vemos o resultado deste curioso experimento que parece nos transportar para uma realidade alternativa.

Assim são os Thundercats vistos como um filme dos anos 70, segundo a Inteligência Artificial da Midjourney

Do grupo do Facebook Midjourney Oficial viralizaram-se uma série de imagens cujo rasto é difícil de seguir devido à natureza da difusão.

No grupo de redes sociais, entusiastas artistas digitais compartilham suas criações feitas com Inteligência Artificial, ao mesmo tempo que compartilham algumas imagens que encontram de outros talentos.

No Reddit e em outros sites foram compartilhadas imagens que nos mostram como Midjourney visualiza os Thundercats se tivesse sido criados para um filme na década de 70, com um visual bastante retrô, e o resultado saiu algo meio ‘Mad Max’.

Imagen: Archivo IA cria imagens mostrando personagens do desenho Thundercats como se fossem personagens de um filme da década de 70

Como podemos observar, o trabalho da Inteligência Artificial é irregular em alguns elementos. Mas, em si, é uma série de retratos interessantes que parecem ilustrar a essência da trama original.

Ao longo do desenho original, os Thundercats enfrentam diversos inimigos, como os mutantes liderados por ‘Escamoso’, acompanhado de ‘Chacal’ e ‘Abutre’, os Lunatacs, comandados por Luna, e a malvada versão feminina de Mumm-Ra, Mumm-Rana.

Versão original dos Thundercats (Reprodução)

Também fazem amizades com outros habitantes do planeta e vivem aventuras cheias de ação, humor e valores, enquanto procuram seu lugar no novo mundo.

A série, entretanto, era muito mais inocente e com poucos momentos controlados de violência. O que a IA imagina parece ser muito mais selvagem e certamente para um público mais adulto.