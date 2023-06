Os 3 signos que podem entrar em um romance intenso

Essa semana trará uma energia especial e importante para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco que podem viver um romance intenso.

Confira quais são:

Áries

Momento de perder alguns medos e querer avançar em diversas áreas da vida, inclusive no amor. Um romance pode nascer e ser bastante intenso, pois a sintonia e a fase emocional são fortes. Casais constroem bases fortes no amor e alguns podem dar um passo ainda mais sério no relacionamento.

Touro

O momento é de sentimentos profundos e de conexões intensas que não são passageiras. Todos os assuntos envolvendo relacionamentos importantes ficam em alta e existe um compromisso maior com aquilo que se sente. A comunicação agora é sobre o que o coração pode sentir.

Câncer

O poder de atração está em alta e novos começos podem surgir na vida amorosa. É um momento de romance e de sentimentos intensos, no qual você e as pessoas agem com o coração mais aberto. É hora de não temer, mas também prestar a atenção na intuição que se manifesta para curar, aceitar e partir para algo melhor.

