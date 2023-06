O fim do mundo foi previsto em 1960: seria em poucos anos de acordo com a Universidade de Harvard

O fim do mundo é um tema de constante análise entre os cientistas. Através de estudos e investigações, tanto do nosso comportamento como raça, como de eventos que ocorrem no universo, os especialistas calculam quando poderia ocorrer um evento de destruição da Terra ou extinção da humanidade.

Estudos sobre este fenômeno não são novos. Na verdade, remontam a análises de antigas civilizações que habitavam nosso planeta, pois aparecem em profecias da Bíblia ou nos escritos do calendário Maia, para citar apenas duas das mais famosas.

O que trazemos nesta resenha é desta era, mas há muitas décadas. Em 1960, uma pesquisa de cientistas da Universidade de Harvard conseguiu calcular o fim do mundo, incluindo a data exata de nosso fim: é muito mais cedo do que qualquer um poderia imaginar.

Esta pesquisa, divulgada pelo portal Prensa Libre e publicada pela revista Science contou com a participação de importantes especialistas, como o físico Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence Amiot, do Argonne National Laboratory. De acordo com suas equações, o fim do mundo acontecerá em 13 de novembro de 2026, devido ao aumento acelerado da população.

O cientista Isaac Newton alertou sobre o fim do mundo (gremlin/Getty Images)

“Nossos tataranetos não morrerão de fome, mas serão apertados até a morte. Neste momento, a população humana se aproximará do infinito se crescer como cresceu nos últimos dois milênios”, disseram os especialistas mencionados em seu relatório divulgado nos anos 60.

Ele se baseia no crescimento populacional e no avanço da tecnologia, que naquela época não era nada se comparada com o que temos hoje.