Moda: 4 erros para evitar ao usar meia-calça em um look e como acertar

Você já parou para pensar que a meia-calça é um dos itens mais difíceis de estilizar? As vezes o visual fica bom, mas não combina com os sapatos, as vezes o sapato combina, mas a roupa não. Mas, calma. Existe a solução! Ou ao menos algumas fórmulas para ajudar.

Tudo bem que cada um se veste como quiser, mas caso você queira acertar com toda a certeza, separamos algumas orientações de como as pessoas estão (e não estão) estilizando meias-calças agora.

Ideias de looks para usar com meia-calça e os erros que deve evitar

Erro nº 1: obter proporções erradas

Uma regra prática fácil: mostre as pernas! Se sua roupa revela apenas alguns centímetros da perna, pode ser um pouco estranho usar meia-calça. Por exemplo, em vez de usar meia-calça com saia midi, combine-a com botas de cano alto que não cobrem totalmente a perna. Meia-calça fica melhor quando você usa peças curtas.

Como fazer certo?

Minissaia + mocassins chunky

Vestido blazer + botas até o joelho

Erro número 2: pensar que meia-calça preta é sua única opção

Meias-calças pretas são certamente a escolha clássica, mas muitas pessoas bem vestidas também estão se divertindo com meias-calças coloridas.

Erro número 3: não usar meia-calça em ocasiões elegantes

Meia-calça não é só para usar em looks casuais de bota não! Elas ficam ótimas com sapatos de bico fino para sair à noite. Nada como usar o seu pretinho nada básico e suas meias semitransparentes favoritas e para arrasar na noite.

Erro número 4: usar apenas meia-calça com sapatos pretos

Embora seja verdade que muitos de nossos exemplos de roupas nesta história apresentam sapatos pretos, eles estão longe de ser sua única opção. Não tenha medo de contrastar suas meias pretas com sapatos brancos ou até mesmo coloridos.

