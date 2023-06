Conheça a ‘Arca de Noé' futurista, cidade flutuante projetada pelos japoneses de N-Ark.

Na Bíblia conta sobre a arca de Noé, que serviu para salvar não apenas um grupo de pessoas, mas também animais, do Dilúvio Universal. Agora, no auge do século XXI, os japoneses do N-Ark projetaram uma cidade para 40 mil pessoas: ela se chama Cidade Dogen. O mais curioso? Ela é flutuante.

A utilidade de Dogen City foca-se no aumento do nível do mar. Diversos organismos prevêem que, com as alterações climáticas, os pólos irão derretendo, aumentando gradualmente o nível do mar.

Por isso, eles prevêem criando esta obra-prima da arquitetura, uma cidade flutuante engenhosa e auto-suficiente.

A cidade de N-Ark é composta por três partes principais:

Um anel externo para habitações, esgotos, energia e abastecimento de água potável.

Vários edifícios flutuantes na área interna, que podem se mover livremente para transportar os residentes pela cidade.

Um centro de dados e instalações e pesquisa médica abaixo da superfície da água.

Cidade Dogen, a cidade médica

Yuichi Tei, professor de pós-graduação da Universidade de Tóquio nas faculdades de medicina e engenharia, falou sobre a Cidade Dogen para o portal especializado My Modern Met. Tei é um dos assessores do projeto.

Pensei que seria ótimo se pudéssemos criar uma cidade onde as pessoas possam melhorar sua saúde de forma natural, ao viver em um local projetado desde o início para ser benéfico para a prevenção de doenças, destacou o professor Tei.

A grande chave de Dogen City está em seu centro de dados submarinos, pois ele abrigará tanto o sistema operacional da cidade quanto os serviços médicos. Daí o apelido "cidade médica".

Terá centros de atendimento de saúde, um banco de DNA, instalações cirúrgicas e de teste. Sendo subaquático, o clima será baixo, permitindo menores custos na utilização de energia.

N-Ark foi fundado em 2021 e se espera que uma primeira etapa da Doge City já esteja disponível até 2030.