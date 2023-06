Concorda? Youtuber indica os 6 melhores perfumes da Natura

Se você costuma adquirir perfumes de marcas nacionais provavelmente tem ou já teve alguma fragrância da Natura em sua coleção.

Conhecida como uma das melhores empresas nacionais em questão de qualidade, a Natura traz diversas fragrâncias, tanto masculinas quanto femininas, que se tornam as favoritas de muitas pessoas.

Gosto é uma questão pessoal, contudo, alguns aromas podem ser apontados como os mais populares, seja em questão de vendas ou de indicação.

A seguir você confere os 6 melhores perfumes da Natura segundo o canal do Youtube ‘Angel Perfumada’.

Queridinho da marca

Essencial Exclusivo

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Magnólia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Sensual

Ilía Secreto Natura

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos ‘BOMBAS’ ideais para utilizar no frio

Clássico

Ekos Frescor de Maracujá

Maracujá, Bergamota, Mandarina, Alecrim, Anis e Maçã são as notas de topo.Violeta, Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim estão no coração e Almíscar, Sândalo, Cedro e Musgo de Carvalho são as notas de fundo.

De maior fixação e projeção

Luna Intenso

No topo possui notas de Groselha Preta, Pêssego e Pera. No coração leva Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale e no fundo Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

Para festa

Luna Radiante

Suas notas são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa; Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale e Patchouli, Priprioca e Musgo.

Mais vendido

Una Artisan

As notas de topo são Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Baunilha, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes femininos elogiados e que nunca enjoam

⋅ 6 perfumes refrescantes e com cheiro de banho tomado

⋅ 4 perfumes nacionais para mulheres elegantes