As revelações de terça-feira (20) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

A terça-feira (20) já começou e nada melhor do que ficar por dentro do futuro reservado para alguns signos. E é pensando nisso que trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Áries, fique atento, pois a pessoa especial que tanto busca pode estar mais próxima do que imagina e talvez ainda não tenha notado. Dê uma oportunidade para o amor.

Por sua vez, as cartas reforçam que nos próximos dias você deve estar aberto a receber conselhos dos demais, porque podem haver coisas que talvez não esteja enxergando.

Touro

Nem todos os dias são fáceis e nos próximos dias você não pode permitir que a negatividade te domine, Touro. É hora de usar sua criatividade e intuição, pois em breve colherá todos os frutos de seu esforço.

Por sua vez, assim como recomendado para Áries, é importante estar aberto, pois você pode receber conselhos importantes que vão te ajudar avançar na vida.

Gêmeos

As experiências passadas fizeram com que você estivesse mais receoso com o amor, mas as cartas alertam para que baixe a guarda, pois este alguém que está conhecendo é justamente a pessoa especial que tanto procurava. Esse é o momento ideal para dar uma oportunidade para o amor.

Câncer

Hoje o dia da pessoa de Câncer será repleto de energia e as cartas do tarot reforçam que é o momento de encarar os problemas de frente, pois o universo conspira para que possa solucioná-los.

Por fim, quando falamos sobre o amor, fique de olhos bem abertos porque como diz o ditado: “nem tudo que reluz é ouro”.

