As revelações das cartas para a terça-feira (20) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

A terça-feira (20) já começou e nada melhor do que ficar por dentro do futuro reservado para alguns signos. E é pensando nisso que trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você se esforçou bastante nos últimos tempos quando falamos sobre o campo profissional e agora deve ter o retorno de todo o seu empenho. As cartas alertam para que avalie bem as oportunidades que podem surgir, pois muitas coisas boas se aproximam.

Por fim, embora a rotina possa ser intensa, não esqueça de cuidar de você e de separar um momento para desfrutar da vida.

Virgem

Seus entes queridos sempre estão à sua disposição e prontos para te ajudar, mas agora é hora de ter mais atenção, pois um deles pode estar precisando de uma mão, fique atento aos sinais.

Quando falamos sobre o amor, é importante que se abra mais e compartilhe com seu companheiro aquilo que vem incomodando.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com:

Libra

Os erros do passado já aconteceram quando falamos sobre o campo profissional, portanto é hora de virar essa página e encará-los como oportunidades de aprendizado.

Por sua vez, as cartas reforçam que se tiver algo pendente com um amigo, esse é o momento de se abrir e colocar os pingos nos “is”.

Escorpião

Hora de estar mais atento às suas atitudes, pois a pressa em querer que as coisas aconteçam rapidamente só tem te prejudicado. Reflita mais sobre suas ações.

Por fim, o tarot ressalta que oportunidades podem surgir em sua vida e você não pode deixá-las passar.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal: