Os 3 signos do zodíaco que descobrem a verdade agora

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

A partir de 19 de junho de 2023, alguns signos do zodíaco podem contar com uma ajuda extra do universo para descobrir verdades importante em suas vidas.

Confira quais são:

Câncer

Um novo brilho pode ajudar no seu destaque, mas também colocar a luz em questões que estavam ocultas. Aproveite esse momento para compreender finalização e novos começos, identificando as oportunidades e causas de algumas transformações. A dica agora é abrir o coração para não ver tudo a partir do ego e deixar chances maravilhosas passarem.

Escorpião

A mente e a intuição se expandem muito e é hora de descobrir algumas verdades e também de ampliar os horizontes. O passado pode ser explorado junto com o presente e o futuro, o que pede calma e abertura para compreender seus instintos, que tendem a ser de grande ajuda agora. Confie na voz interior que o guia e não tema fazer essas descobertas tão intimas e corajosas.

Sagitário

Mudanças importantes começam a chegar e a transformação não pode ser adiada em seu interior também. Com tudo isso, algumas questões que estavam ocultas voltam para superfície e a verdade será revelada. É hora de fazer algo a respeito e, por meio da reflexão e atitude, compreender qual passo deve ser dado. Os sentimentos são profundos e pedem autocuidado.

Confira mais:

Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de junho de 2023

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 18 a 24 de junho de 2023

Os 3 signos que se curam e seguem em frente