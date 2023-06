O engenhoso filtro do TikTok que transforma sua vida em um anime: Você já experimentou?

Sistemas de Inteligência Artificial como o oferecido por MidJourney às vezes podem ser complicados de usar. Mas existem mecanismos semelhantes a este aprendizado automático que já estão incorporados às redes sociais.

Por isso, obter uma imagem fotográfica no estilo Anime não é tão difícil. Na verdade, há cerca de uma década, existem aplicativos de fácil acesso que fazem isso por você. A novidade é que agora eles estão ao alcance de uma funcionalidade em uma plataforma que você já usa de forma recorrente.

É o que acontece com este filtro do TikTok que integramos ao final desta análise. Fazer um vídeo na rede social chinesa e fazer com que a sua vida cotidiana pareça um mangá ou anime é apenas uma questão de apertar o botão de gravação; o sistema faz tudo por você.

O filtro chama-se “Manga” e pode ser encontrado neste vídeo do TikTok. Basta pressionar na área do filtro e começar a gravar. É apenas o começo do que você pode imaginar. Adicione músicas relacionadas às histórias que chegam de Japão e divirta-se ao máximo.

