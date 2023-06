Moda: 5 maneiras fáceis e estilosas de usar uma saia maxi neste inverno

Reprodução Bora tirar as saias longas do guarda-roupas neste inverno? Foto: @larobertita (Instagram)

À medida que a temperatura continua a cair, é provável que as únicas peças que você queira usar sejam as que garantem mantê-la aquecido, o que significa que os itens básicos de primavera e verão, como saias e shorts, são provavelmente as últimas coisas em sua mente. Mas se você está determinada a usar uma saia neste inverno - ou simplesmente quer sair do jeans ou das calças - uma saia maxi chique será a coisa certa para você!

Não faz ideia de como estilizar uma saia maxi elegante para o inverno? Fique tranquila! Continue lendo para saber qual o seu próximo conjunto de roupas de inverno com saias maxi. Esteja você procurando uma maneira de vestir uma saia deslizante ou levar sua versão de malha aconchegante para dar uma volta, esses looks serão perfeitos para qualquer estilo.

5 maneiras fáceis e estilosas de usar uma saia maxi neste inverno

Saia maxi de seda em um look monocromático

Vista um conjunto casual como uma camiseta e moletom estilo teddy com uma saia maxi de seda do mesmo tom e estará com um look confortável e sofisticado. O monocromático e a seda trazem a elegância necessária e o moletom ou suéter, o quentinho do inverno. Complete com um tênis.

Saia maxi preta, com jaqueta de couro e bota

Para um visual polido de inverno, combine uma saia maxi preta de cintura baixa com uma blusa básica por baixo e coloque uma jaqueta de couro oversized e botas para completar o visual. Um cinto e uma bolsa elegante completam o visual luxuoso.

Saia maxi plissada e blusa combinando

Uma maxi saia plissada em tom verde esmeralda sempre fica bem nos meses mais frios. De longe, a maneira mais fácil de usar uma saia maxi para os dias não tão gelados. Opte por uma blusa quentinha e um tênis com cores vibrantes para completar o visual.

Maxi saia em look all black

Uma roupa toda preta não precisa ser chata e é claro que não poderia faltar um look all black aqui. Basta combinar uma saia maxi de couro com botas de cano alto em um look todo preto e completamente sofisticado.

Saia maxi e trench coat

Gelou de verdade? Aposte em uma maxi saia com tecido estruturado, botas em tons neutros e sobreposições para gerar um look além de estiloso, quentinho. Um trench coat para finalizar deixa qualquer look elegante e sofisticado.

Leia também: