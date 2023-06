Os padrões de beleza que antes eram vistos em revistas e na televisão foram reforçados com a chegada das redes sociais. É uma questão subjetiva, pois cada um tem seus gostos diferentes. No entanto, há uma corrente na qual é claramente perceptível que algumas pessoas são mais atraentes do que outras.

As nacionalidades, uma questão sujeita aos genes das pessoas, mas também determinados pelos antepassados, miscigenação de raças, clima e cultura acaba influenciando no que definimos como beleza.

Então, com a intenção é evitar a polêmica ou ainda aumentá-la, perguntamos ao ChatGPT quais são as nacionalidades mais atraentes do mundo. O sistema que funciona com Inteligência Artificial (ou aprendizado automático) nos fornece um top 10 que sabemos que trará alguma polêmica nas redes sociais.

Sem mais, essa foi a resposta do ChatGPT quando fizemos a pergunta em questão. Atentos, que a América Latina coloca três nacionalidades entre as 10 primeiras, incluindo o primeiro lugar. Pode ser que estejamos politicamente ou economicamente mal, mas somos lindos, segundo a IA.

LEIA TAMBÉM: Afinal, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que a Ciência já tem resposta definitiva para esse dilema?

Olá! Como posso ajudar?

“A ideia de quais nacionalidades são consideradas mais atraentes é subjetiva e pode variar de acordo com as preferências individuais e influências culturais. Não existe uma resposta objetiva ou científica para esta pergunta, pois a atração física e a percepção da beleza variam de pessoa para pessoa”, disse o ChatGPT.

No entanto, algumas nacionalidades são frequentemente mencionadas em listas ou pesquisas sobre beleza e atratividade. Alguns países que são frequentemente mencionados são: