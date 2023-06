Diretora se recusa a entregar diploma de aluna que fez uma dança ao ser anunciada

Uma estudante do ensino médio não recebeu seu diploma de formatura como os colegas depois que sua diretora se recusou a entregá-lo mesmo com menina ali, na sua frente.

De acordo com o portal Tyla, Hafsah Abdur-Rahman, de 17 anos, estava se formando na Philadelphia School for Girls, nos Estados Unidos.

Para comemorar o momento, ela decidiu fazer um movimento de dança quando seu nome foi chamado e ela caminhava até a diretora para buscar seu diploma.

Os presentes riram e aplaudiram a menina, que ao chegar até a docente foi impedida de levar seu canudo.

A escola supostamente tinha regras de que os membros da família não tinham permissão para torcer ou bater palmas para seus filhos durante a formatura e o barulho da platéia depois que Hafsah dançou aparentemente quebrou essas regras.

O fato aconteceu em 9 de junho e outros alunos também saíram de mãos vazias, pois se sentiram tão envergonhados com a atitude da diretora que decidiram ir embora, pois já não queriam estar na cerimônia.

“Se eles achavam que eu não deveria fazer ‘The Griddy’ no palco, ninguém deveria ter sido capaz de acenar ou mandar beijos ou fazer sinais de porque eu sinto que é a mesma coisa. Eu sinto que isso é injusto. Ela roubou aquele momento de mim. Eu nunca vou ter isso de novo”, disse a menina que passou pelo ocorrido.

“‘The Griddy” é um movimento de dança em que você bate os calcanhares e balança os braços, usado principalmente para comemorar pontos em esportes, como o futebol americano.

Confira mais:

“O Distrito não tolera a retenção de diplomas ganhos com base em membros da família torcendo por seus graduados. Pedimos desculpas a todas as famílias e graduados que foram impactados e estamos investigando esse assunto para evitar que isso aconteça no futuro”, disse o Distrito Escolar da Filadélfia em uma declaração sobre o assunto.

A menina disse que o superintendente assistente da escola entrou em contato para falar com ela e sua mãe, desculpando-se e discutindo o assunto mais a fundo.

“Eu entendo que as tradições e regras são estabelecidas por uma razão, e não estamos dizendo que elas devem ser quebradas, mas pode ser necessário revisá-las também”, disse a mãe de Hafsah, Jaszmine Reid.

Confira mais:

Funcionária de telemarketing morre no trabalho e empresa toma atitude chocante

Funcionária de supermercado critica clientes grosseiros e revela os principais ‘hábitos irritantes’

Funcionária revela que é considerada ‘bonita demais para o trabalho’ e como lida com ‘situações irritantes’

Trabalhadora de iate de luxo revela os pedidos mais estranhos que recebeu de convidados bilionários