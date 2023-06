Descubra o significado por trás dos beijos no pescoço

Dizem que os gestos falam mais do que mil palavras, e isso é totalmente verdade, cada gesto, incluindo os beijos, revelam o que uma pessoa sente por você.

Se quiser saber se uma pessoa se interessa por você ou a intensidade dos sentimentos de seu parceiro, você deve ficar atenta aos seus gestos e sinais, principalmente aos beijos.

O tipo de beijo que essa pessoa te dá, pode acabar refletindo o que você significa para ela, e aqui explicamos o que a pessoa amada quer dizer, ou expressar, quando te beija no pescoço.

Amor ou apenas paixão? Qual o real significado de um beijo no pescoço?

Um beijo no pescoço é muito especial e não é dado a qualquer pessoa, se o seu companheiro faz isso é porque ele tem muita confiança em você e, sem dúvida, se importa com você.

No entanto, um beijo no pescoço não representa amor verdadeiro, geralmente apenas implica desejo, mas não deixa claro se a pessoa amada quer algo sério com você.

No entanto existem diferentes formas de dar um beijo no pescoço, se for de forma carinhosa pode significar amor, mais do que desejo, mas se for com paixão, mordidas, e até mesmo com pequenos beijos espalhados ao redor do pescoço, pode ser que seu parceiro só sinta desejo por você e quer algo passageiro.

Para saber se essa pessoa realmente te ama, um beijo no pescoço não é a melhor forma. Outros beijos podem indicar de forma mais efetiva o sentimento de amor e cuidado, preste atenção se a pessoa amada te beija na testa ou na mão, pois quando o faz nessas partes do corpo, deixa mais claro que se importa e vê um futuro ao seu lado.

Da mesa forma, se você quiser algo sério com seu companheiro, dar a ele um beijo no pescoço não será a melhor opção. Caso você queira algo passageiro, então um beijo no pescoço é o melhor, pois é exatamente o que se espera.