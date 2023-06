Afinal, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que a Ciência já tem resposta definitiva para esse dilema?

Por anos, a questão a ser explicada pelos cientistas de todo mundo tem sido: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E parece que finalmente já existe uma resposta validada pela ciência, descoberta ao serem encontrados os primeiros ancestrais das aves e répteis modernos, que podiam dar à luz filhotes já vivos.

LEIA TAMBÉM: Descubra o significado por trás dos beijos no pescoço

Se assim for verdade, então a galinha veio primeiro!

Ovos de galinha

O jornal Deutsche Welle informou que o estudo de 51 espécies fósseis e 29 espécies ainda vivas encontrou que os amniótas (todos os animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica) não apenas se mudaram da água para a terra através do desenvolvimento do ovo amniótico (que contém uma membrana protetora dentro do ovo) como seu maior recurso evolutivo, mas também implementaram estratégias de reprodução flexíveis: retenção prolongada do embrião podiam continuar vivíparos (que dão à luz crias vivas).

LEIA TAMBÉM: Estes são os valores que deve ensinar para que seu filho seja um cavalheiro

Biólogos observaram que muitos lagartos e serpentes apresentam uma estratégia reprodutiva flexível que abrange a oviparidade e a viviparidade. Às vezes, espécies relacionadas mostram ambos os comportamentos, e descobriu-se que as lagartixas vivíparas podem voltar a colocar ovos muito mais facilmente do que se pensava.