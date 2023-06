5 coisas que os membros da família real nunca devem usar e você nem imagina

A família real britânica é uma instituição imersa em tradição e formalidade e, embora evolua, o faz em um ritmo muito lento. Como as roupas determinam como nos representamos para o mundo, é compreensível que haja um longo conjunto de regras relacionadas ao guarda-roupa que a família real deve seguir, certo?

Mas, você consegue imaginar as principais diretrizes de guarda-roupa com as quais as mulheres têm que se acostumar? Continue lendo para ver peças que não são permitidas, por meio de exemplos de Kate Middleton, princesa Diana e Meghan Markle para aproveitar e se inspirar.

Coisas que os membros da família real nunca usam

Não pode usar: nada decotado

Embora uma gola alta não seja necessária, a modéstia é a melhor política da família real, então você não encontrará muitos (se houver) looks decotados em seus armários.

Não pode usar: sandália aberta

Kate Middleton raramente usa sapatos abertos, mas quando o faz, eles sempre têm salto. Quando ela quer usar sapatos para uma ocasião menos formal, ela usa sapatilhas, botas ou tênis branco. Dito isso, seu estilo de sapato mais usado é o clássico.

Não pode usar: roupas curtas

Embora se diga que essa tradição está melhorando, os membros da família real geralmente usam meias com vestidos e saias para ocasiões formais, e bainhas curtas são proibidas.

Não pode usar: tecidos que amassam facilmente

Diga adeus ao delicado linho e seda se você se juntar à família real. Para manter uma aparência polida, eles optam por tecidos mais pesados que não enrugam facilmente (por exemplo, tweed ou lã). Curiosidade: o vestido de noiva da princesa Diana recebeu críticas por ser feito de um tecido que amassa.

Não pode usar: preto para eventos diurnos

A menos que seja um funeral ou outra ocasião sombria, a família real evita o preto durante o dia e, em vez disso, opta por cores que os ajudem a serem vistos facilmente no meio da multidão.

