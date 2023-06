Os signos que intuem a mentira com cautela

Quando se trata de mentiras, alguns signos do zodíaco possuem uma intuição especial que os levam a descobrir a verdade. No entanto, eles também podem deixar que a outra pessoa se denuncie sozinha.

Confira quais são:

Libra

O libriano pode ter sentido o cheiro da mentira e, como também tem bastante lábia, prefere deixar que a pessoa se prejudique sozinha. Ele não é quem irá desmascarar, mas com certeza confessará depois que sabia o que estava acontecendo e que não é enganado facilmente.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos mais conectados com os mistérios e consegue reconhecer as mentiras de forma intuitiva. Por isso, ele prefere deixar que ela aconteça até que se aprofunde e compreenda as razões que levam alguém a agir dessa maneira.

Sagitário

O sagitariano é um ótimo contador de histórias e, algumas vezes, de mentiras. No entanto, ele não é ingênuo e consegue descobrir quando alguém não está sendo sincero sobre algo. Esse signo dá corda para surpreender depois confrontando quem prefere esconder a honestidade.

Capricórnio

O capricorniano é muito analítico e não será aquele que tomará atitudes sem ter certeza. Ele fareja a mentira e tenta comprová-la para não voltar a cair no mesmo erro de acreditar em quem não merece.

Peixes

O pisciano pode até parecer desatento, mas ele é bem sensitivo com mentirosos que tentam prejudicar as pessoas. Ele usam estratégias para se proteger desse tipo de pessoas e comprovam a desonestidade, por mais difícil que seja.

