Estação Espacial Internacional passa pelo lado do Sol neste surpreendente vídeo captado por um astrofotógrafo

O avanço da ciência e da tecnologia fez com que os registros de imagens feitos por entusiastas do espaço melhorassem consideravelmente. Nos últimos meses, vimos como um astrônomo chileno captou material muito distante de nossas fronteiras, usando apenas uma câmera de celular e um telescópio.

Agora, um reconhecido astrofotógrafo registrou um vídeo surpreendente no qual aparece a Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) passando na frente do Sol.

Fotógrafo registra imagens da Estação Espacial Internacional da NASA passando em frente ao Sol Foto ilustrativa - Unsplash

O enorme tamanho da ISS parece nada perto da imensidão da estrela massiva que garante a vida na Terra.

Não é a primeira vez que um fotógrafo consegue este tipo de registros. De fato, estas novas imagens confirmam uma curiosidade que se tornou viral há alguns anos: a estação a esta distância e com o Sol ao fundo parece um caça Tie de Star Wars.

A recente captura foi feita pelo astro-fotógrafo Thierry Legault. O autor deste vídeo explica que a passagem da Estação Espacial Internacional pelo Sol durou apenas 0,75 segundos. “Cada quadro é um único disparo a 1/32000 com o OM-1 no apo CFF200″, detalhou para os entendidos em fotografia profissional.

A cada 24 horas, a Estação Espacial Internacional dá 16 voltas na Terra. Ou seja, os astronautas que vivem dentro da nave que orbita o planeta vêem oito nascer do sol e oito por do sol em apenas um dia comum.

Apesar de haver várias passagens da nave pelo Sol, não é fácil capturar essas imagens. É necessário estar no momento ideal para poder capturar as fotos ou o vídeo e, se não for possível, esperar para o próximo percurso.

Thierry Legault disse em seu post que estava em uma área da Holanda quando fez essa fotografia registrada que publicou em suas redes sociais.